Moderna заявляет, что ее COVID-вакцина может дать защиту на несколько лет

7 января, 2021, 14:23

Вакцина от коронавируса COVID-19 компании Moderna, вероятно, может защищать от болезни на срок до нескольких лет

Об этом заявил исполнительный директор Moderna Inc Стефан Бансель, передает Reuters.

По его словам, информация, которую распространили СМИ о том, что вакцина компании может защищать от коронавируса всего несколько месяцев, ложная.

"Мы считаем, что она (вакцина, - ред.) потенциально обеспечит защиту (от COVID-19, - ред.) в течение нескольких лет", - заявил Бансель.

Он добавил, что для окончательной оценки требуется время.

Также Бансель отметил, что его компания собирается доказать, что ее вакцина будет эффективной против нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании и ЮАР.

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