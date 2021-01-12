Украина депортировала двух турок на родину: правозащитники бьют тревогу

12 января, 2021, 18:36

Задержанные по прибытии в Турцию отметили, что они сторонники Фетхулы Гюлена - личного врага Эрдогана

О ситуации рассказывает Радио Свобода.

Отмечается, что правозащитники из Freedom House заявили о возмущении фактом выдачи Украиной Самета Гюра и Салиха Фидана Турции.

Турецкие СМИ пишут, что Гюра и Фидана задержали по возвращении на родину 11 января, допросили и держат под арестом.

Директор офиса Freedom House в Украине Мэтью Шааф отметил, что задержанных в Турции ожидает вероятно жесткое обращение.

Шааф отметил, что Украина имеет правовые обязательства не выдавать людей в те страны, где они могут столкнуться с пытками или нарушением своих прав.

"Можно с уверенностью предположить, что в Турции Гюр и Фидан не получат справедливого суда и защиты своих прав. Депортировав Гюра и Фидана, Украина помогла современной кампании транснациональных репрессий против тех, кого воспринимают как политических оппонентов турецких властей", - пояснил он.

В Freedom House отметили, что этот случай ставит вопрос об искренности обязательств украинской власти по защите прав человека на национальном и международном уровнях, включая обещание президента Владимира Зеленского защищать людей, спасающихся от политических преследований.

"За последние годы Украина депортировала по меньшей мере пять человек в Турцию и еще многих - в другие авторитарные государства, часто при подозрительных обстоятельствах или без предоставления надлежащей правовой защиты в судебных процессах. Тайные депортации под покровом темноты предают обещание Украины быть оплотом демократии и прав человека в регионе, нарушают права тех, кто спасается от репрессий, и не соответствуют международным обязательствам Украины в области прав человека", - рассказали правозащитники.

Экс-депутат Европарламента Ребекка Хармс прокомментировала инцидент в Twitter: "Украина не должна экстрадировать людей - таких как эти учителя - в страны, где их ждет политическое преследование. Зато Украина должна гарантировать верховенство права и права человека".

В Госпогранслужбе на запрос журналистов о причине экстрадиции отметили, что задержанных в Раве-Руской экстрадировали из "Борисполя" за попытку пересечения польской границы. Сами же задержанные говорят, что праздновали Новый год на центральной площади города.

Оба задержанных учителя - Гюр и Фидан - являются сторонниками Фетхулы Гюлена - давнего соратника президента Турции Реджепа Эрдогана, а позже - его главного врага и политического оппонента. Гюлен имеет политическое убежище в США, а его последователи методично преследуются в стране.

По версии мужчин, их возвращение на родину инициировало турецкое консульство, ведь они являются сторонниками запрещенного в Турции оппозиционного движения Гюлена. Учителя-гюленисты убеждены, что дома им грозит тюремное заключение или даже смерть.

6 января на сайте МВД Турции появилась информация, что Самета Гюра и Салиха Фидана вернули в Турцию именно после переговоров с украинскими властями. Сообщается также, что согласно решению Первого суд по особо важным делам города Анкары, оба сторонники движения Гюлена, которое считается в Турции террористической организацией, были объявлены в международный розыск. По возвращении в Турцию их задержали правоохранители.

Напомним, в феврале 2020-го во время визита Эрдогана в Киев Владимир Зеленский пообещал ему разобраться со сторонниками Гюлена в Украине.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо