Тихановська предлагает Литве изменить официальное название Беларуси в документах

12 января, 2021, 08:58

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська предложила изменить название Беларуси на литовском языке

Об этом говорится на официальном сайте оппозиционерки .

Предлагается изменить название с Baltarùsija на Belarusià.

"Нынешняя официальное название Baltarùsija, к сожалению, воспринимается как калька с русского названия" Белоруссия ", что приводит к ассоциации с государством Россия", - говорится в письме министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису.

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Министр ранее заявил о готовности рассмотреть смену названия, если белорусы об этом попросят.

"Беларусь означает" Белая Русь ", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выскажут такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело ", - сказал Ландсбергис.