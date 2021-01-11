Литва в официальных документах будет именовать Грузию по самоназванию страны на грузинском языке

11 января, 2021, 14:44

После двухлетнего переходного периода единственным официальным названием страны в Литве станет Сакартвело

Об этом председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис заявил в интервью изданию BNS, передает LRT.

"На сегодня Сакартвело (лит. Sakartvelas) является официальным названием", - отметил Антанайтис.

21 декабря 2020 года комиссия приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

"Решение, принятое комиссией два года назад, предусматривало Сакартвело как второе неофициальное название страны. Понадобился переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно очень быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданно", - рассказал чиновник.

"Мы приняли решение, поэтому завершаем процесс - Сакартвело становится официальным, полным названием", - сказал он, добавив, что это решение облегчит работу ведомств, которым до сих пор приходилось писать "Gruzija (Sakartvelas)".

"Грузия остается по-прежнему, применяемым названием, в публичном пространстве его можно употреблять", - сказал председатель комиссии.

Ранее грузинские политики и дипломаты неоднократно просили литовских чиновников отказаться от названия "Грузия", так как, по их словам, оно является российским.

Справка: Сакартвело дословно означает "страна картвелов" по центральному региону Картли, вокруг которого формировалась государство во времена античности и средневековья с городами Тбилиси, Рустави и религиозной столицей Мцхетой. Считается, что слово Грузия происходит от персидского названия грузин "Гурган" и дословно означает "страна волков".

Как отметил историк Вахтанг Кипиани, Литва - первая страна ЕС, которая стала употреблять самоназвание Грузии в официальном документообороте.

"Литва первой из государств ЕС начала официально принимать самоназвание государства Сакартвело [საქართველო] вместо Грузия. Уже два года Грузия использует название Летува, а не Литва. Было бы неплохо, если бы и Украина поддержала эту идею", - написал он.

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