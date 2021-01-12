Тренер "Ворсклы" рассказал, почему завидует современным футболистам
Об этом сообщает footballua.tv .
Полтавская команда уже отправилась на тренировочные сборы в Турцию. По словам тренера "Ворсклы" Юрия Максимова, он завидует современным футболистам, когда вспоминает свои зимние сборы.
"Мы же не на отдых едем. Вспоминая свои сборы, я сейчас завидую этим футболистам. Их возят, им стирают, их одевают. У нас в свое время такого не было. Грязь месили на полях, замерзали, ногти облазили. Если бы такое было раньше - Бога бы благодарили. Есть желание еще взять защитника. Посмотрим, потому что у некоторых футболистов контракты заканчиваются, надо на их место искать футболистов", - сказал Максимов.
В турнирной таблице УПЛ полтавская "Ворскла" занимает пятую строчку и отстает от третьего позиции, на которой находится "Десна", на 3 балла.
- 20 декабря стало известно, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет на правах аренды в "Ворскле" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb