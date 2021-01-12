Тренер "Ворсклы" рассказал, почему завидует современным футболистам

12 января, 2021, 16:43

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов признался, что завидует современным футболистам

Об этом сообщает footballua.tv .

Полтавская команда уже отправилась на тренировочные сборы в Турцию. По словам тренера "Ворсклы" Юрия Максимова, он завидует современным футболистам, когда вспоминает свои зимние сборы.

"Мы же не на отдых едем. Вспоминая свои сборы, я сейчас завидую этим футболистам. Их возят, им стирают, их одевают. У нас в свое время такого не было. Грязь месили на полях, замерзали, ногти облазили. Если бы такое было раньше - Бога бы благодарили. Есть желание еще взять защитника. Посмотрим, потому что у некоторых футболистов контракты заканчиваются, надо на их место искать футболистов", - сказал Максимов.

В турнирной таблице УПЛ полтавская "Ворскла" занимает пятую строчку и отстает от третьего позиции, на которой находится "Десна", на 3 балла.

20 декабря стало известно, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет на правах аренды в "Ворскле" .

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