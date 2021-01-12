"Реал" нашел способ избавиться от скандального форварда
12 января, 2021, 20:39
Сербский форвард "Реала" Лука Йович продолжит карьеру в немецком "Айнтрахте"
Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в twitter.
Йович будет выступать за "Айнтрахт" из Франкфурта на правах аренды до конца этого сезона. Финансовые условия сделки не сообщаются. Также пока неизвестно, будет ли у немцев возможность выкупить серба.
23-летний Лука Йович перешел в "Реал" летом 2019-го года за 60 млн евро именно из "Айнтрахта". В общем сербский форвард провел за мадридский клуб 32 матча, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
January 12, 2021
- Напомним, 16 апреля Луку Йовича вызвали на допрос в сербскую прокуратуру, ему грозило 3 года заключения за нарушения карантина.
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30 сентября сообщалось, что английский "Манчестер Юнайтед" хочет арендовать Йовича.
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10 ноября стало известно, что Лука Йович избежал тюремного заключения за нарушение карантина.
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