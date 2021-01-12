"Реал" нашел способ избавиться от скандального форварда

12 января, 2021, 20:39

Сербский форвард "Реала" Лука Йович продолжит карьеру в немецком "Айнтрахте"

Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в twitter.

Йович будет выступать за "Айнтрахт" из Франкфурта на правах аренды до конца этого сезона. Финансовые условия сделки не сообщаются. Также пока неизвестно, будет ли у немцев возможность выкупить серба.

23-летний Лука Йович перешел в "Реал" летом 2019-го года за 60 млн евро именно из "Айнтрахта". В общем сербский форвард провел за мадридский клуб 32 матча, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.