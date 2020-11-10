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Espreso.tvСпортФорвард "Реала" избежал тюремного заключения за нарушение карантина

Форвард "Реала" избежал тюремного заключения за нарушение карантина


фото: Getty Images
Форвард мадридского "Реала" Лука Йович избежал тюремного заключения за нарушение карантина

Об этом сообщает журналист Мельчор Руис в twitter.

В марте Йович не соблюдал 28-дневный режим самоизоляции и гулял по Белграду в то время, когда в Сербии был жесткий карантин. Форвард "Реала" утверждал, что не знал о запрете и просто отправился в магазин. Футболисту грозило наказание - от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.

По информации источника, Лука Йович достиг соглашения с сербской прокуратурой и выплатит штраф в размере 30 тыс. евро, чтобы избежать тюремного заключения.

22-летний Йович перешел в "Реал" летом 2019 года за 60 млн евро. В общем хорватский форвард провел за мадридский клуб 32 матча, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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