Форвард "Реала" избежал тюремного заключения за нарушение карантина
Об этом сообщает журналист Мельчор Руис в twitter.
В марте Йович не соблюдал 28-дневный режим самоизоляции и гулял по Белграду в то время, когда в Сербии был жесткий карантин. Форвард "Реала" утверждал, что не знал о запрете и просто отправился в магазин. Футболисту грозило наказание - от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.
По информации источника, Лука Йович достиг соглашения с сербской прокуратурой и выплатит штраф в размере 30 тыс. евро, чтобы избежать тюремного заключения.
22-летний Йович перешел в "Реал" летом 2019 года за 60 млн евро. В общем хорватский форвард провел за мадридский клуб 32 матча, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.
- Melchor Ruiz (@melchorcope) November 10, 202
- Напомним, 16 апреля Луку Йовича вызвали на допрос в сербскую прокуратуру, ему грозило 3 года заключения за нарушение карантина.
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30 сентября сообщалось, что английский "Манчестер Юнайтед" хочет арендовать Йовича.
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