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"Прекратить строить угольные электростанции": генсек ООН выступил за создание коалиции против выбросов углерода

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить строить угольные электростанции

Об этом он заявил во время онлайн-саммита "Одна планета для биоразнообразия", передает Укринформ .

"Главной целью для ООН в 2021 году является развитие на самом деле глобальной коалиции за прекращение выбросов углерода", - заявил Гутерриш.

По его словам, на всех уровнях (от отдельного предприятия до стран) должны принять "дорожную карту" по прекращению выбросов углерода до 2050 года.

"Сделайте цену углерода высокой. Прекратите субсидирование ископаемых видов топлива. Перенесите финансовое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей", - призвал генсек ООН.

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