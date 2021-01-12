"Подделка" подписи Кернеса: Харьковский горсовет отреагировала на скандал

12 января, 2021, 15:25

Городской совет Харькова отреагировала на скандал из-за возможной подделки подписи мэра города Геннадия Кернеса

Об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета.

"Харьковский городской совет заявляет, что работает исключительно в рамках украинского законодательства, которое не только позволяет, но и стимулирует использование электронного документооборота. Также отметим, что подобные вбросы, которые мы видим со стороны отдельных депутатов горсовета и некоторых создателей мертворожденных политических проектов, являются ничем иным, как попыткой дискредитировать городскую власть Харькова", - говорится в сообщении.

В горсовете призывают в спокойной обстановке убедиться, что все решения, принятые на сессии 9 декабря, "были честными и законными".

Напомним, депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева сообщила, что правоохранители проверяют подлинность электронной подписи Геннадия Кернеса на обращении с предложением избрать Игоря Терехова секретарем Харьковского горсовета.

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