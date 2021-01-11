В Харькове проверяют подлинность электронной подписи Кернеса об избрании Терехова секретарем горсовета

11 января, 2021, 17:40

В Харькове полиция проверяет подлинность электронной подписи Кернеса в обращении в Харьковский городской совет с предложением выбрать Игоря Терехова секретарем горсовета

Об этом в Telegram сообщила депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева.

Мустафаева обнародовала ответ прокуратуры на ее депутатское обращение. В документе за подписью первого заместителя прокурора областной прокуратуры Владимира Лимаря говорится, что сведения о событиях, которыми интересуется депутат, внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

"Неустановленные лица Харьковского горсовета 9 декабря осуществили подделку представления от имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса об избрании секретарем Харьковского горсовета Игоря Терехова с использованием электронной цифровой подписи Харьковского горсовета, которая выполнена не лично Геннадием Кернесом, по состоянию его здоровья, а другими лицами" , - говорится в ответе прокуратуры.

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