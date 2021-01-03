"Милан" в меньшинстве обыграл "Беневенто" и вернул лидерство в чемпионате Италии
3 января, 2021, 21:21
В 15-м туре чемпионата Италии "Милан" победил "Беневенто" и вернулся на первое место в турнирной таблице
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
На 15-й минуте "Милан" вывел вперед Франк Кэсси. На 33-й минуте "россонери" остались в меньшинстве после удаления Сандро Тонали.
Несмотря на это, в начале второго тайма Рафаэл Леау увеличил преимущество миланцев.
"Милан" победил "Беневенто" 2:0, набрал 37 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. Ближайшего преследователя - "Интер" - лидер опережает на 1 пункт.
"Беневенто" имеет 18 баллов и идет 10-м.
Чемпионат Италии
15-й тур
3 января
"Беневенто" - "Милан" 0:2
Голы: Кэсси, 15 Леау, 49
Удаление: Тонали, 33
На 61-й минуте Капрари ( "Беневенто") не реализовал пенальти.
- Напомним, 3 января в 15-м туре чемпионата Италии "Интер" победил "Кротоне" 6:2 и тимчасвово вышел на первое место в турнирной таблице.
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