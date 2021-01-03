"Милан" в меньшинстве обыграл "Беневенто" и вернул лидерство в чемпионате Италии

3 января, 2021, 21:21

В 15-м туре чемпионата Италии "Милан" победил "Беневенто" и вернулся на первое место в турнирной таблице

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 15-й минуте "Милан" вывел вперед Франк Кэсси. На 33-й минуте "россонери" остались в меньшинстве после удаления Сандро Тонали.

Несмотря на это, в начале второго тайма Рафаэл Леау увеличил преимущество миланцев.

"Милан" победил "Беневенто" 2:0, набрал 37 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. Ближайшего преследователя - "Интер" - лидер опережает на 1 пункт.

"Беневенто" имеет 18 баллов и идет 10-м.

Чемпионат Италии

15-й тур

3 января

"Беневенто" - "Милан" 0:2

Голы: Кэсси, 15 Леау, 49

Удаление: Тонали, 33

На 61-й минуте Капрари ( "Беневенто") не реализовал пенальти.

Напомним, 3 января в 15-м туре чемпионата Италии "Интер" победил "Кротоне" 6:2 и тимчасвово вышел на первое место в турнирной таблице.

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