Немчинов: Украина входит в число стран с наиболее мягким карантином

12 января, 2021, 17:21

Среди европейских стран Украина входит в список стран с наиболее мягкими карантинными ограничениями

Об этом сообщил со ссылкой на данные Оксфордского университета министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"В ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин. Среди причин - риски распространения нового штамма COVID-19 и перегрузки медицинской системы. Украина все еще относится к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями, согласно индексу Оксфордского университета" , - отметил министр.

По его словам, Украина имеет индекс "жесткости карантина" 61,57, тогда как в Италии - 87,96.

Так, согласно данным Оксфордского университета, также мягкие ограничения введены в Хорватии, Швейцарии, Бельгии и Франции.

Напомним, в Украине с 8 января начал действовать усиленный карантин, который продлится до 24 января.

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