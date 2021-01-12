Лидер "Динамо" пообещал станцевать на поле, если выиграет УПЛ
Об этом сообщает Динамомания.
По словам Вербича, в раздевалке "Динамо" всегда весело, потому что футболисты постоянно шутят.
"Из отпуска возвращаюсь с хорошим настроением. Мы на первом месте в УПЛ. Дальше будем играть в еврокубках. Всегда знаем, что зимой на сборах будет трудно. Я хорошо отдохнул. Мы постоянно шутим в раздевалке. Иногда мне хочется потанцевать. Станцевать, если возьмем чемпионство? Без проблем, прямо на поле , - сказал словенец.
В этом сезоне 27-летний Беньямин Вербич провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. "Динамо" с отрывом в 1 балл лидирует в турнирной таблице УПЛ.
- 26 декабря Беньямин Вербич признался, что игроки "Динамо" включают в раздевалке русский рэп .
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