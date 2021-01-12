Лидер "Динамо" пообещал станцевать на поле, если выиграет УПЛ

12 января, 2021, 16:16

Игрок киевского "Динамо" Беньямин Вербич пообещал станцевать на футбольном поле, если выиграет чемпионат Украины

Об этом сообщает Динамомания.

По словам Вербича, в раздевалке "Динамо" всегда весело, потому что футболисты постоянно шутят.

"Из отпуска возвращаюсь с хорошим настроением. Мы на первом месте в УПЛ. Дальше будем играть в еврокубках. Всегда знаем, что зимой на сборах будет трудно. Я хорошо отдохнул. Мы постоянно шутим в раздевалке. Иногда мне хочется потанцевать. Станцевать, если возьмем чемпионство? Без проблем, прямо на поле , - сказал словенец.

В этом сезоне 27-летний Беньямин Вербич провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. "Динамо" с отрывом в 1 балл лидирует в турнирной таблице УПЛ.

26 декабря Беньямин Вербич признался, что игроки "Динамо" включают в раздевалке русский рэп .