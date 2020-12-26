Тимати, Моргенштерн и Элджей: Вербич рассказал, что слушают футболисты "Динамо" в раздевалке

26 декабря, 2020, 20:54

Словенский футболист Беньямин Вербич признался, что игроки "Динамо" включают в раздевалке русский рэп

Об этом Вербич заявил в интервью "Стильному футболу".

По его словам, динамовцы часто настраиваются на матчи под музыку российских исполнителей.

"Пацаны постоянно включают в раздевалке российскую и украинскую музыку. В последнее время часто включают Моргенштерна, Тимати и Елджея", - сказал Вербич.

21 декабря Государственная пограничная служба заявила, что не знает, начал ли кто-то проверять российского рэпера Моргенштерна на законность приезда в Украину с концертом.

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