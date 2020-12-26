Тимати, Моргенштерн и Элджей: Вербич рассказал, что слушают футболисты "Динамо" в раздевалке
26 декабря, 2020, 20:54
Словенский футболист Беньямин Вербич признался, что игроки "Динамо" включают в раздевалке русский рэп
Об этом Вербич заявил в интервью "Стильному футболу".
По его словам, динамовцы часто настраиваются на матчи под музыку российских исполнителей.
"Пацаны постоянно включают в раздевалке российскую и украинскую музыку. В последнее время часто включают Моргенштерна, Тимати и Елджея", - сказал Вербич.
- 21 декабря Государственная пограничная служба заявила, что не знает, начал ли кто-то проверять российского рэпера Моргенштерна на законность приезда в Украину с концертом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb