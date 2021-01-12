Голосование за звание лучшего футбольного тренера мира завершилось неожиданным результатом

12 января, 2021, 11:21

Лучшим футбольным тренером 2011 - 2020 годов признан аргентинец Диего Симеоне, который возглавляет испанский "Атлетико"

Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики - IFFHS .

Диего Симеоне набрал 152 очка и опередил главного тренера "Манчестер Сити" испанца Хосепа Гвардиолу (144) и немца Юргена Клоппа, который возглавляет "Ливерпуль" (105).

Французский тренер "Реала" Зинедин Зидан, под руководством которого мадридский клуб трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов, занял седьмое место.

Также в топ-10 вошли Жозе Моуринью ( "Тоттенхэм"), Унаи Эмери ( "Вильярреал"), Карло Анчелотти ( "Эвертон"), Почеттино ( "ПСЖ") и Массимилиано Аллегри, который пока остается без клуба.

Под руководством Диего Симеоне "Атлетико" выиграл чемпионат а Кубок Испании, дважды победил в Суперкубке Испании, Лиге Европы и Суперкубка Европы, а также два раза выходил в финал Лиги чемпионов.

Напомним, 12 января Международная федерация футбольной истории и статистики признала лучшим плеймейкером десятилетия аргентинца Лионеля Месси.

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