Голкипер "Ворсклы" назвал цель команды на этот сезон

12 января, 2021, 19:39

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник заявил, что команда борется за медали Украинской Премьер-лиги

Об этом сообщает "Брутальный футбол".

По словам Резника, "Ворскла" будет стараться навязать борьбу "Шахтеру" и "Динамо".

"Мы будем стараться навязать борьбу донецкому "Шахтеру" и киевскому "Динамо". Наша задача - это топ-3. Уверен, что мы обладаем достаточными силами, чтобы завоевать хотя бы бронзу в этом сезоне. Главное, чтобы был один общий коллектив на поле, взаимоотношения игроков. Если не будет коллектива, то не будет команды, которая борется за высокие места", - сказал Резник.

В турнирной таблице УПЛ полтавская "Ворскла" занимает пятую строчку и отстает от третьей позиции, на которой находится "Десна", на 3 балла.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb