Голкипер "Ворсклы" назвал цель команды на этот сезон
Об этом сообщает "Брутальный футбол".
По словам Резника, "Ворскла" будет стараться навязать борьбу "Шахтеру" и "Динамо".
"Мы будем стараться навязать борьбу донецкому "Шахтеру" и киевскому "Динамо". Наша задача - это топ-3. Уверен, что мы обладаем достаточными силами, чтобы завоевать хотя бы бронзу в этом сезоне. Главное, чтобы был один общий коллектив на поле, взаимоотношения игроков. Если не будет коллектива, то не будет команды, которая борется за высокие места", - сказал Резник.
В турнирной таблице УПЛ полтавская "Ворскла" занимает пятую строчку и отстает от третьей позиции, на которой находится "Десна", на 3 балла.
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