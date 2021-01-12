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Espreso.tvСпортБутылка пива, чтоб успокоиться, - футболист "Динамо" рассказал, употребляет ли алкоголь

Бутылка пива, чтоб успокоиться, - футболист "Динамо" рассказал, употребляет ли алкоголь


фото: Getty Images
Футболист киевского "Динамо" Денис Попов рассказал, что может выпить бутылку пива после тяжелого матча

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Профутбол".

Попов признался, что также он любит грузинское вино.

"Дома, когда ты приехал, не можешь заснуть. У тебя такие глаза, эмоции, адреналин. Бутылка пива, чтобы успокоиться, думаю, это не помеха. Зачем скрывать и придумывать. Думаю, можно. Я люблю грузинское вино, Гео (прим. - Георгий Цитаишвили) подсадил ", - сказал центрбэк.

21-летний Денис Попов является воспитанником академии "Динамо". За основной состав киевлян дебютировал в апреле 2019 года. В общем провел за столичный клуб 37 матчей и отметился 4 забитыми мячами.

В 2019 году вместе с молодежной сборной Украины U19 стал чемпионом мира по футболу.

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