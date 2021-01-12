Бутылка пива, чтоб успокоиться, - футболист "Динамо" рассказал, употребляет ли алкоголь
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Профутбол".
Попов признался, что также он любит грузинское вино.
"Дома, когда ты приехал, не можешь заснуть. У тебя такие глаза, эмоции, адреналин. Бутылка пива, чтобы успокоиться, думаю, это не помеха. Зачем скрывать и придумывать. Думаю, можно. Я люблю грузинское вино, Гео (прим. - Георгий Цитаишвили) подсадил ", - сказал центрбэк.
21-летний Денис Попов является воспитанником академии "Динамо". За основной состав киевлян дебютировал в апреле 2019 года. В общем провел за столичный клуб 37 матчей и отметился 4 забитыми мячами.
В 2019 году вместе с молодежной сборной Украины U19 стал чемпионом мира по футболу.
- 11 декабря румынский полузащитник киевского "Динамо" Тудор Белуце признался, что позвал бы защитника Дениса Попова с собой на драку.
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