Британский тяжеловес рассказал, как Усик превзошел Джошуа в спарринге

12 января, 2021, 13:51

Британский тяжеловес Фабио Вордли заявил, что в спарринге с Александром Усиком ему было сложнее, чем с Джошуа

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Вордли, который спарринговал с Усиком и Джошуа, с украинским боксером ему пришлось сложнее, чем с британским.

"С Усиком был более динамичный спарринг и в гораздо более высоком темпе. Разница в том, что в спаррингах с Джошуа я всегда мог контролировать темп боя. А в спаррингах с Усиком контролировал и задавал темп он, а не я. То есть, если Усик хотел работать первым номером, то он диктовал плотность боя, темп. в 9 случаях из 10 тебе удается среагировать и ответить. Но только в спаррингах с ним я так и не сумел навязать свой темп. Как только я пытался что-то сделать, так сразу же пропускал еще больше ", - рассказал Вордли.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

12 января стало известно, что Александр Усик не собирается давать разрешение на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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