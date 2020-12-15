Легендарный голкипер "Челси" Чех вернулся на поле в 38 лет

15 декабря, 2020, 15:19

Чешский голкипер Петр Чех сыграл за молодежную команду "Челси" в 38 лет

Об этом сообщает B / R Football в twitter.

Петр Чех принял участие в матче молодежной команды "Челси" против "Тоттенхэма" и помог своей команде победить в чемпионате Англии U23 - 3:2.

38-летний Чех провел в "Челси" большую часть спортивной карьеры. Голкипер начал профессиональную карьеру в 1999 году. До 2002 года он выступал в Чехии за "Хмель" и "Спарту", после чего перешел во французский "Ренн".

В 2004 году Чех стал игроком английского "Челси". За лондонский клуб голкипер сыграл 494 матча. В 2015 году вратарь перешел в другой лондонский клуб - "Арсенал", за который до сих пор выступает.

Чех четыре раза выигрывал чемпионат Англии, пять раз - Кубок Англии, трижды - Кубок английской лиги, по одному разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы.

За сборную Чехии вратарь провел 124 матча и стал ее рекордсменом по количеству сыгранных матчей.

A year after retiring, Petr Cech returned to competitive action for the first time with the Chelsea U23s pic.twitter.com/bTEkBj5ayg - B / R Football (@brfootball) December 14, 2020

Напомним, 21 октября "Челси" внес в заявку на чемпионат Англии 38-летнего чешского голкипера Петра Чеха, который в 2019 году завершил карьеру.

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