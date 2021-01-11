 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Японии обнаружили еще одну разновидность коронавируса

В Японии обнаружили еще одну разновидность коронавируса


фото: reuters
Четыре человека, которые прилетели в Токио из Бразилии, были заражены новым видом коронавируса

Об этом сообщает УП со ссылкой на Kyodo news.

Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что нет доказательств того, что новый вариант более заразный или чаще вызывает серьезные симптомы.

Глава института Такаджи Вакита заявил, что этот штамм похож на те, которые распространяются в Великобритании и Южной Африке.

Из четырех человек мужчина 40 лет был госпитализирован из-за затрудненного дыхания, женщина 30 лет жаловалась на боль в горле и головную боль, а у парня-подростка поднялась температура. У девочки-подростка не было никаких симптомов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать