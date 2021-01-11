В Японии обнаружили еще одну разновидность коронавируса

11 января, 2021, 09:12

Четыре человека, которые прилетели в Токио из Бразилии, были заражены новым видом коронавируса

Об этом сообщает УП со ссылкой на Kyodo news.

Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что нет доказательств того, что новый вариант более заразный или чаще вызывает серьезные симптомы.

Глава института Такаджи Вакита заявил, что этот штамм похож на те, которые распространяются в Великобритании и Южной Африке.

Из четырех человек мужчина 40 лет был госпитализирован из-за затрудненного дыхания, женщина 30 лет жаловалась на боль в горле и головную боль, а у парня-подростка поднялась температура. У девочки-подростка не было никаких симптомов.

Напомним, 8 января разработчик вакцины от коронавируса Pfizer заявил об эффективности препарата против нового штамма коронавируса, который обнаружен в Великобритании и Южной Африке.