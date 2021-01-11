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Espreso.tvЭкономикаСуд перенес рассмотрение апелляции Микитася на арест на 20 января

Суд перенес рассмотрение апелляции Микитася на арест на 20 января

Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на арест экс-нардепа и бывшего руководителя компании "Киевгорстрой" Максима Микитася на 20 января

Об этом говорится на странице Микитася в Facebook.

"Апелляция перенесена на 20 января 2021 года. Не явились представители стороны обвинения", - говорится в сообщении.

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