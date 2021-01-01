Шевченковский райсуд арестовал Микитась

1 января, 2021, 09:19

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека екскеривнику компании "Укрбуд" Максиму Микитась

Об этом пишет Украинская правда .

Согласно сообщению, суд избрал для Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога до 27 февраля.

Суд постановил арестовать его в зале суда. Микитасю сообщили, что он может с 4 января в течение 5 дней подать апелляцию.

Отмечается, что сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитась на 2 месяца без альтернативы залога, так как застройщик может влиять на свидетелей.

Защита Микитася отметила, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте.

Напомним, 30 декабря екснардеп Микитась не явился на слушания суда об избрании ему меры пресечения по подозрению в похищении человека и вымогательстве денег.

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