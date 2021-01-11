"Тарифные протесты": в Херсоне состоялся митинг под облгазом
Об этом сообщает Укринформ.
"Будет направлено (обращение - ред.) во все институты - местного совета, областного совета и Верховной Рады", - отметил один из митингующих Александр Базылев, который объявил во время акции текст обращения.
В нем говорится о требовании запретить прямые и скрытые формы взыскания с жителей населенных пунктов оплаты за национальные богатства украинского народа.
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Люди требовали созвать облсовет для решения тарифного вопроса. Следующим шагом, в случае решения проблемы, должны быть политические требования и отставка Кабмина.
На митинг пришли не более 30 человек.
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