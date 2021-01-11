Популярная у сторонников Трампа соцсеть Parler стала недоступной: после бана от Apple и Google им отказал Amazon

11 января, 2021, 14:08

11 января в 10:59 (23:59 10 января по тихоокеанскому времени США) компания Amazon перестала предоставлять хостинг соцсети Parler

Об этом сообщает BBC.

В Amazon формальной причиной для отказа соцсети в предоставлении услуг хостинга назвали 98 сообщений пользователей с призывами к насилию.

Компании Parler не удалось найти другое облачное хранилище, поэтому сайт и все его услуги и приложения стали недоступными.

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Ранее по этой же причине Google удалил Parler из своего магазина приложений для Android. Сразу же после этого корпорация Apple после того как Parler не удовлетворил ее требования о цензуре, также удалила приложение соцсети с AppStore.

Справка: Соцсеть Parler появилась в 2018 году. Это американский сервис микроблогов, который позиционирует себя как конкурент Twitter. Соцсеть заявляла о "гарантии свободы слова и свободы высказываний". Однако пользователи критиковали ее за то, что показатели свободы достаточно условны. В частности, бан можно было получить за критику Parler и за оспаривание преобладающих на платформе точек зрения. Учредителями и владельцами соцсети называют выпускников Денвера университета Джона Матц-младшего, Джареда Томпсона и дочь миллиардера Роберта Мерсера, который финансировал предвыборную программу Трампа, Ребекку Мерсер. Базировалась соцсеть в штате Невада. По последним данным, в соцсети было более 10 млн пользователей, 4 из которых были активными.

Значительный рост числа новых пользователей Parler произошел сразу после президентских выборов в США 2020 года. В основном это были сторонники Дональда Трампа, возмущенные цензурой их записей в других соцсетях, особенно в случае сообщений о возможных фальсификациях на выборах. В течение недели после дня выборов приложение Parler получило более миллиона установок и заняло первое место среди самых популярных бесплатных приложений в App Store и в Google Play.

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