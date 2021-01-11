Сервис платежей Stripe присоединился к остракизму Трампа

11 января, 2021, 13:33

Сервис электронных платежей Stripe прекратил поддержку аккаунта Дональда Трампа, через который тот собирал пожертвования для судов с отдельными штатами после выборов президента

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает "РБК-Украина".

По данным источников издания, причиной решения компании Stripe стало нарушение политики компании против поощрения насилия. Такой шаг в Stripe сделали после того, как Трамп хранил молчание по официальным каналам, которые были в его распоряжении, после штурма Капитолия 6 января.

Штаб Трампа запустил сбор денег для судебных исков, которые политик подал против штатов по всей стране. Почти все судебные иски отклонили, однако Республиканская партия все равно смогла собрать сотни миллионов долларов.

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TechCrunch отмечает, что Трампа также заблокировали в Snap, Facebook, Twitter, Pinterest, Spotify и TikTok. К тому же Stripe не единственная платежная компания, которая отказалась обслуживать Трампа. Spotify и PayPal были первыми, кто принял меры против 45-го президента США.

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