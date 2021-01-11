Политзаключенный Выговский переболел коронавирусом в российском ШИЗО, - Сущенко
Об этом написал на своей странице в Facebook бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко.
"По словам Петра Выговского (ред. - отец политзаключенного), Валентин находится на грани нервного напряжения, переболел COVID-19 и только что был переведен из одиночной камеры ШИЗО (штрафной изолятор колонии, где введены нечеловеческие условия содержания, без горячих напитков в условиях 30-градусного мороза, без возможности получать новости, читать прессу, книги) в ПКТ (помещение камерного типа - условия немного мягче, но с серьезными ограничениями по сравнению с условиями общего содержания) ", - отметил Сущенко.
Отец сообщил, что Валентин имеет серьезные проблемы со здоровьем, в т.ч. имеет заболевания позвоночника. Ему трудно передвигаться. В колонии отсутствуют медицинские специалисты с узкой специализацией. Фактически с заключенными ШИЗО общается только один фельдшер, который среди лекарств может предложить только аспирин, пишет Сущенко.
По его словам, количество медицинских бандеролей или посылок для тех, кто находится на режиме ПКТ, ограничено несколькими в год. Несмотря на ограничительные меры, передвижения внутри лагеря запрещены. Заключенные не имеют возможности приобрести продукты питания в местном магазине.
Из-за строгого режима в колонии и перенесенной болезни Петр Выговский обеспокоен физическим и психическим состоянием здоровья сына.
- Напомним, что ранее сообщалось, что украинский узник Кремля Выговский находится в тяжелом состоянии в колонии РФ .
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