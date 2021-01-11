Политзаключенный Выговский переболел коронавирусом в российском ШИЗО, - Сущенко

11 января, 2021, 19:57

Украинский политзаключенный Валентин Выговский в штрафном изоляторе российской колонии переболел COVID-19

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко.

"По словам Петра Выговского (ред. - отец политзаключенного), Валентин находится на грани нервного напряжения, переболел COVID-19 и только что был переведен из одиночной камеры ШИЗО (штрафной изолятор колонии, где введены нечеловеческие условия содержания, без горячих напитков в условиях 30-градусного мороза, без возможности получать новости, читать прессу, книги) в ПКТ (помещение камерного типа - условия немного мягче, но с серьезными ограничениями по сравнению с условиями общего содержания) ", - отметил Сущенко.

Колония, в которой находится Валентин Выговский, находится в зоне эпидемии коронавируса. Всех заключенных, страдающих COVID-19, содержат в отдельном бараке, так называемом "чумном бараке". Им не предоставляется никакой медицинской помощи. Все наблюдатели находятся на "казарменном положении". Фактически живут с заключенными. Их не выпускают за пределы колючей проволоки, которой окружена колония. Из-за чего, надзиратели и администрация агрессивно настроены к заключенным.