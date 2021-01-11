Украинский узник Кремля Выговский находится в тяжелом состоянии в колонии РФ, - Денисова

11 января, 2021, 18:05

Политзаключенный Кремля, украинец Валентин Выговский находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии в колонии в России

Об этом сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook .

По ее словам, украинский политзаключенный Валентин Выговский находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

"Сегодня получила сообщение от матери Валентина с такими тревожными новостями от сына. Он также сообщает, что продолжает находиться в полной изоляции от внешнего мира. Телевизор, радио, газеты остаются недоступными, а прогулки происходят в отдельной клетке", - отметила она.

Денисова сообщила, что единственная возможность общения с узником - бумажные письма. Последнее письмо от Выговского родители получили 22 октября 2020 года.

"Валентин также жалуется на сильные боли в позвоночнике, однако в тех условиях, где он содержится, он не может получить надлежащей медицинской помощи", - добавила она.

Как известно, Выговский 7-й год находится в заключении и сейчас его удерживают в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" в помещении камерного типа с ограничениями.

"Ему запрещены телефонные переговоры с родными, долгосрочные свидания, ограниченное количество пищевых продуктов, которые можно купить в тюремном магазине", - заявила Денисова.

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