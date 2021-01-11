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Луческу спрогнозировал возвращение фанатов на стадионы


фото: Getty Images
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уверен, что в ближайшее время фанаты смогут вернуться на стадионы

Об этом сообщает Prosport.ro.

По словам Луческу, вскоре УЕФА позволит фанатам вернуться на трибуны.

"Я бы очень хотел, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Футбол без зрителей не такой зрелищный. Вижу, что команды из топ-чемпионатов приспособились к этому. Они проводят прекрасные матчи, игроки выполняют свою работу. УЕФА заинтересован, чтобы матчи проходили со зрителями. Думаю, они уступят и позволят фанатам понемногу возвращаться на стадионы", - сказал Мирча Луческу.

Румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

"Динамо" завершило групповой этап ЛЧ на третьей позиции и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

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