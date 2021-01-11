Британия назвала первый приоритет на время председательствования в группе послов G7 в Украине

11 января, 2021, 13:08

Группа послов стран "Большой семерки" заявила, что будет поддерживать Украину в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие

Об этом сообщила пресс-служба группы послов в Twitter.

Там заявили, что продолжат работать с украинской властью, экспертами и гражданским обществом для поддержки в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев.

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"Это предполагает улучшение инвестиционного климата, обеспечение равных возможностей развития, устранение коррупции и укрепление верховенства права и прозрачности", - говорится в сообщении.

Это предполагает улучшение инвестиционного климата, обеспечение равных возможностей развития, устранение коррупции и укрепление верховенства права и прозрачности. Мы объявим полный список приоритетов позже в этом месяце - следите за нашими новостями! 2/2 - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) January 11, 2021 года