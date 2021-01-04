Великобритания возглавила группу послов G7 по поддержке Украины

4 января, 2021, 15:43

Великобритания возглавила группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины

Об этом сообщила пресс-служба представительства в Украине в Twitter.

"Великобритания, как председательствующая в G7, гордится, что в этом году возглавит группу послов стран" Большой семерки "по поддержке Украины. Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 год в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ на благо всех украинцев ", - говорится в сообщении.

Поздравляем с Новым годом! Великобритания как председательствующая в G7 гордится, что в этом году возглавит Группу послов стран Большой семерки по поддержке Украины. Огромное спасибо @USEmbassyKyiv за отличное председательство в этой группе в 2020 году. 1/2 - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) January 4, 2021