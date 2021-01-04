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Великобритания возглавила группу послов G7 по поддержке Украины

Великобритания возглавила группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины

Об этом сообщила пресс-служба представительства в Украине в Twitter.

"Великобритания, как председательствующая в G7, гордится, что в этом году возглавит группу послов стран" Большой семерки "по поддержке Украины. Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 год в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ на благо всех украинцев ", - говорится в сообщении.

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