Великобритания возглавила группу послов G7 по поддержке Украины
Об этом сообщила пресс-служба представительства в Украине в Twitter.
"Великобритания, как председательствующая в G7, гордится, что в этом году возглавит группу послов стран" Большой семерки "по поддержке Украины. Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 год в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ на благо всех украинцев ", - говорится в сообщении.
Поздравляем с Новым годом! Великобритания как председательствующая в G7 гордится, что в этом году возглавит Группу послов стран Большой семерки по поддержке Украины. Огромное спасибо @USEmbassyKyiv за отличное председательство в этой группе в 2020 году. 1/2- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) January 4, 2021
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