Байден во второй раз вакцинировался от COVID-19
11 января, 2021, 21:32
Новоизбранный президент США Джозеф Байден во второй раз публично вакцинировался от коронавируса
Видео вакцинации опубликовал ABC News .
11 января Джо Байден получил вторую дозу вакцины против коронавируса Pfizer / BioNTech.
Отметим, что Байден получил первую дозу вакцины в декабре - в прямом эфире по национальному телевидению. Байден выразил свою уверенность в вакцине и призвал американцев вакцинироваться, как только она станет для них доступной.
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