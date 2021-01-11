Байден во второй раз вакцинировался от COVID-19

Видео вакцинации опубликовал ABC News .

11 января Джо Байден получил вторую дозу вакцины против коронавируса Pfizer / BioNTech.

Отметим, что Байден получил первую дозу вакцины в декабре - в прямом эфире по национальному телевидению. Байден выразил свою уверенность в вакцине и призвал американцев вакцинироваться, как только она станет для них доступной.

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