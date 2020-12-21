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Espreso.tvОбществоБайден сделал прививку от COVID-19. ВИДЕО

Байден сделал прививку от COVID-19. ВИДЕО


фото: Reuters
Новоизбранный президент США Джозеф Байден публично вакцинировался от коронавируса

Видео вакцинации опубликовал ABC News.

Будущий президент получил прививку вакциной от Pfizer/BioNTech в одной из больниц в штате Делавэр.

"Не о чем беспокоиться", - сказал Байден во время процедуры.

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