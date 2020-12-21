Байден сделал прививку от COVID-19. ВИДЕО
21 декабря, 2020, 22:53
Новоизбранный президент США Джозеф Байден публично вакцинировался от коронавируса
Видео вакцинации опубликовал ABC News.
Будущий президент получил прививку вакциной от Pfizer/BioNTech в одной из больниц в штате Делавэр.
"Не о чем беспокоиться", - сказал Байден во время процедуры.
. @ABC News SPECIAL REPORT: President-elect Joe Biden gets COVID-19 vaccine. WATCH LIVE: https://t.co/9jNiq64Ar3- ABC News (@ABC) December 21, 2020
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