Байден сделал прививку от COVID-19. ВИДЕО

21 декабря, 2020, 22:53

Новоизбранный президент США Джозеф Байден публично вакцинировался от коронавируса

Видео вакцинации опубликовал ABC News.

Будущий президент получил прививку вакциной от Pfizer/BioNTech в одной из больниц в штате Делавэр.

"Не о чем беспокоиться", - сказал Байден во время процедуры.

. @ABC News SPECIAL REPORT: President-elect Joe Biden gets COVID-19 vaccine. WATCH LIVE: https://t.co/9jNiq64Ar3 - ABC News (@ABC) December 21, 2020