Английский клуб готовится к трансферу футболиста "Шахтера"

11 января, 2021, 21:08

Английский "Арсенал" готовится к трансферу полузащитника донецкого "Шахтера" Манора Соломона

Об этом сообщает Gooner.

Лондонский клуб следит за Соломон с лета 2020 года. В "Арсенале" планируют увеличить трансферный бюджет после трансферов Сеад Колашинаца и Месут Озила. Переход вингера может произойти уже в январе. Сумма возможного трансфера пока не сообщается.

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 7 млн евро.

В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" занимает одиннадцатое место и отстает от зоны ЛЧ на шесть очков.