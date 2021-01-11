Английский клуб готовится к трансферу футболиста "Шахтера"
11 января, 2021, 21:08
Английский "Арсенал" готовится к трансферу полузащитника донецкого "Шахтера" Манора Соломона
Об этом сообщает Gooner.
Лондонский клуб следит за Соломон с лета 2020 года. В "Арсенале" планируют увеличить трансферный бюджет после трансферов Сеад Колашинаца и Месут Озила. Переход вингера может произойти уже в январе. Сумма возможного трансфера пока не сообщается.
Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 7 млн евро.
В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" занимает одиннадцатое место и отстает от зоны ЛЧ на шесть очков.
- В августе "Шахтер" не отпустил на 12 млн евро в итальянскую "Аталанту" израильского полузащитника Манора Соломона.
- 8 октября Соломон заявил, что украинцы больше уважают иностранца, который разговаривает на украинском, а не на русском языке.
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