Украинцы больше тебя уважают, если ты говоришь на украинском, - легионер "Шахтера"
Об этом сообщает "Трибуна".
Израильский полузащитник объяснил, почему после матча с "Вольфсбургом" ответил журналисту на украинском языке.
"Мне кажется, украинцы начинают тебя больше уважать, если ты говоришь на украинском. Я понял, что вопрос прозвучал на украинском языке, а не на русском. Я уже понимаю разницу между ними. Именно поэтому на пресс-конференции после вашего вопроса на украинском я сказал "Дякую" . Пожалуй, это единственное слово, которое я знаю на украинском, - сказал хавбек.
21-летний Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.
- В августе "Шахтер" не отпустил за 12 млн евро в итальянскую "Аталанту" израильского полузащитника Манора Соломона.
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