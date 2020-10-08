Украинцы больше тебя уважают, если ты говоришь на украинском, - легионер "Шахтера"

8 октября, 2020, 18:47

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон убежден, что украинцы больше уважают иностранца, который разговаривает на украинском, а не на русском

Об этом сообщает "Трибуна".

Израильский полузащитник объяснил, почему после матча с "Вольфсбургом" ответил журналисту на украинском языке.

"Мне кажется, украинцы начинают тебя больше уважать, если ты говоришь на украинском. Я понял, что вопрос прозвучал на украинском языке, а не на русском. Я уже понимаю разницу между ними. Именно поэтому на пресс-конференции после вашего вопроса на украинском я сказал "Дякую" . Пожалуй, это единственное слово, которое я знаю на украинском, - сказал хавбек.

21-летний Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В августе "Шахтер" не отпустил за 12 млн евро в итальянскую "Аталанту" израильского полузащитника Манора Соломона.