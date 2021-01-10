В Украине 5 тыс. новых зараженных коронавирусом. Впереди Одесса
10 января, 2021, 09:25
По состоянию на утро воскресенья, 10 января 2021 года, известно о 5011 новых случаев заражения COVID-19 в Украине, лабораторно подтвержденных за прошедшие сутки
Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны сообщает Еспресо.TV .
Суммарные показатели по стране:
обнаружено - 1115026 (+5 011);
умерло - 19 767 (+99)
выздоровели - 791 598 (+5 292)
болеет - 303661 (-380)
подозревают - 1214362 (4937).
Читайте также: Главный санврач объяснил, когда начнутся прививки от коронавируса и кому их делать в первую очередь
Лидерами по темпам распространения является Одесская (+446), Киевщина (+405), Киев (+404).
Остальные области имеет менее 400 новых случаев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb