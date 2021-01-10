В Украине 5 тыс. новых зараженных коронавирусом. Впереди Одесса

10 января, 2021, 09:25

По состоянию на утро воскресенья, 10 января 2021 года, известно о 5011 новых случаев заражения COVID-19 в Украине, лабораторно подтвержденных за прошедшие сутки

Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны сообщает Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

обнаружено - 1115026 (+5 011);

умерло - 19 767 (+99)

выздоровели - 791 598 (+5 292)

болеет - 303661 (-380)

подозревают - 1214362 (4937).

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Лидерами по темпам распространения является Одесская (+446), Киевщина (+405), Киев (+404).

Остальные области имеет менее 400 новых случаев.

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