В Киеве, несмотря на карантин, позволили работу катков

10 января, 2021, 15:35

В столице, несмотря на введение с 8 января жестких карантинных ограничений, позволили работу катков

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в г. Киеве в facebook.

Работу катков позволили с соблюдением карантинных требований.

"Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе в местах празднования должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 м и не допускать на игровые площадки более 20 человек", - говорится сообщении.

В то же время, в Госпродпотребслужбе напомнили, что на время локдауна действует запрет на проведение праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых. На праздничных локациях торговля такими продуктами как сандвичи, глинтвейн и непродовольственными товарами прекращается.

Напомним, 9 января президента Владимира Зеленского заметили на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области. Фотографии с ним размещают пользователи соцсетей

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