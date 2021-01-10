В Казахстане идут парламентские и местные "выборы". Без оппозиции и наблюдателей

10 января, 2021, 13:10

Оппозиционер и всемирноизвестный спортсмен-марафонец Марат Жиланбаев общается с силовиками. Вскоре после этого его грубо задержали фото: facebook

10 января 2021 года в Казахстане проходят так называемые выборы в нижнюю палату парламента и местные представительные органы. В выборах участвует пять политических партий, среди них нет ни одной оппозиционной

Несколько групп, выступающих с критикой власти, вышли в день голосования на протестные акции. На площади Республики и вблизи площади Астана в Алматы, где они собирались протестовать, прошли задержания. Также десятки активистов подверглись задержанием, арестам, штрафам накануне выборов. Независимые наблюдатели тоже заявили о беспрецедентном давлении и преграды, которые оказывает казахстанские власти и, в частности, клан Назарбаева, передает Еспресо.TV со ссылкой на тамошнюю редакцию Радио Свобода .

"Эти парламентские выборы - первые после отставки Нурсултана Назарбаева, который, несмотря на добавление президентских полномочий в 2019 году, по-прежнему сохраняет влияние на государственный аппарат, пожизненно руководит влиятельным Советом безопасности и является председателем доминирующей на политическом поле страны партии" Нур Отан ", - отмечает радиостанция.

В действующем составе парламента, кроме "Нур Отана", присутствуют еще две провластные партии - "Ак жол" и Народная партия Казахстана (бывшая Коммунистическая народная партия Казахстана), в которых по семь мест в мажилисе, тогда как "Нур Отан" имеет 84.

В этих выборах, кроме вышеуказанных трех партий, берут еще участие разрешенные политсилы "Ауил" и "Адал" (бывшая партия "Бирлик"). Еще одна официально зарегистрированная партия, Общенациональная социал-демократическая, которая считает себя оппозиционной, объявила выборам бойкот.

Также следует подчеркнуть, что в Генеральной прокуратуре Казахстана не видят нарушений в недопущении на избирательные участки независимых наблюдателей, пишет Vlast.kz .

Как заверил на онлайн-брифинге в воскресенье старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин, эти меры предусмотрены постановлением главного санитарного врача республики, в частности, в том случае, если, например, в наблюдателей нет ПЦР-теста.

Что касается заклеенным скотчем камер видеонаблюдения на избирательных участках, то представитель генпрокуратуры объяснил это так:

"Это делается с целью обеспечения тайны голосования, поскольку эти видеокамеры были направлены на кабинки для голосования".

Также сегодня, 10 января, проходят общенациональные выборы в Кыргызстане, где выбирают президента и одновременно путем референдума определяют форму правления . В отличие от Казахстана избирательный процесс в этой стране характеризуется открытостью и демократичностью.

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