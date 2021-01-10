В Кыргызстане выбирают президента и определяют форму правления

10 января, 2021, 10:00

10 января 2021 года в Кыргызстане - день досрочных президентских выборов и референдума по выбору формы государственного правления

За кресло президента борются 17 кандидатов, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную службу Радио Свобода .

На референдуме гражданам Кыргызстана предстоит проголосовать за один из трех вариантов: президентская форма, парламентская форма, против всех.

Избирательные участки открылись в 08:00. Всего их 2474, в том числе 48 - за рубежом.

На 12:00 в досрочных выборах президента приняли участие 330 609 избирателей. Об этом сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Это составляет 9,28% от общего числа избирателей. Больше всего людей проголосовали в Ошской области - 66581.

На референдуме по форме правления, происходит на тех же участках, общая явка составила 329049 человек или 9,23%.

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