В Кыргызстане выбирают президента и определяют форму правления
За кресло президента борются 17 кандидатов, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную службу Радио Свобода .
На референдуме гражданам Кыргызстана предстоит проголосовать за один из трех вариантов: президентская форма, парламентская форма, против всех.
Избирательные участки открылись в 08:00. Всего их 2474, в том числе 48 - за рубежом.
На 12:00 в досрочных выборах президента приняли участие 330 609 избирателей. Об этом сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Это составляет 9,28% от общего числа избирателей. Больше всего людей проголосовали в Ошской области - 66581.
На референдуме по форме правления, происходит на тех же участках, общая явка составила 329049 человек или 9,23%.
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