Свитолина победила бывшую вторую ракетку мира из России

9 января, 2021, 15:35

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Веру Звонареву на турнире WTA в Абу-Даби

Об этом сообщает WTA в twitter.

В матче второго круга турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Абу-Даби (ОАЭ) Элина Свитолина победила бывшую вторую ракетку мира Веру Звонареву со счетом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час. 9 мин. Свитолина сделала 5 брейков, ее соперница - только 1. На счету украинки 2 эйса и 2 двойные ошибки.

Следующей соперницей украинки станет другая россиянка - Екатерина Александрова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb