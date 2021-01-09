В Украине есть условия для хранения вакцины при температуре минус 80 градусов, - Виктор Ляшко
Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал 9 января 2021 года в эфире программы "Pro здоровье с Ириной Коваль" на Еспресо.TV.
"У государственного предприятия "Укрвакцина", которое занималось развозкой иммунобиологичних препаратов для рутинной иммунопрофилактики, условий для хранения вакцины Pfizer при температуре -80 нет. Поэтому, как только стало известно, что Pfizer зарегистрировалась в США и будет использоваться именно при такой температуре хранения - потому что они обещали, что все же им удастся стабилизировать эту вакцину и она может перейти на обычные +2 ...+8 градусов, но не удалось, и надо начинать (вакцинацию, - ред.), - мы провели переговоры с бизнесом", - отметил Ляшко.
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"В Украине есть логистические фармацевтические компании, которые готовы принять, хранить и развозить по пунктам прививок вакцину при температуре -80", - отметил главный санитарный врач.
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