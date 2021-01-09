В Конгрессе США пытаются отобрать у Трампа "ядерный чемоданчик", - Time

9 января, 2021, 21:39

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала лишить действующего президента США доступа к ядерному оружию

Об этом сообщает Time.

По данным издания, Пелоси сообщила конгрессменам, что обсуждала этот вопрос с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Она заявила Милли о необходимости удержать "нестабильного президента от доступа к кодам запуска для приказа о нанесении ядерного удара".

Пелоси также назвала Трампа "огорченным президентом" и призвала сделать все, чтобы защитить американский народ от его несбалансированного нападения на страну и демократию.

В то же время Time отмечает, что инициативы спикера Палаты представителей не имеют шансов быть воплощенными в жизнь. Президент США имеет единоличную власть над ядерным арсеналом страны с тех пор, как глава Белого дома Гарри Трумэн приказал сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Решение о нанесении ядерного удара принимается президентом и передается как приказ главе Объединенного комитета начальников штабов.

Напомним, 7 января Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к Конституции США и лишить Дональда Трампа его полномочий.

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