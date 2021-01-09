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Espreso.tvМирСупруга президента Франции Макрона заболела COVID-19

Супруга президента Франции Макрона заболела COVID-19


фото: AFP
Жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит заболела коронавирусом

Об этом сообщает BFM TV.

По информации телеканала, 67-летняя первая леди Франции получила положительный результат теста 24 декабря, когда президентская чета находилось в отпуске в резиденции Форт Брегансон.

Отмечается, что Брижит Макрон не имеет тяжелых симптомов болезни.

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