Супруга президента Франции Макрона заболела COVID-19

9 января, 2021, 19:16

Жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит заболела коронавирусом

Об этом сообщает BFM TV.

По информации телеканала, 67-летняя первая леди Франции получила положительный результат теста 24 декабря, когда президентская чета находилось в отпуске в резиденции Форт Брегансон.

Отмечается, что Брижит Макрон не имеет тяжелых симптомов болезни.

Напомним, 24 декабря 2020 года президент Франции Эмманюэль Макрон выздоровел после коронавируса.

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