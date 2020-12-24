Макрон оправился от коронавируса

24 декабря, 2020, 14:03

Президент Франции Эммануэль Макрон выздоровел после коронавируса

Об этом в четверг, 24 декабря, со ссылкой на пресс-службе Елисейского дворца сообщил телеканал BFMTV .

Там рассказали, что у французского лидера больше нет никаких симптомов Covid 19.

"У президента республики на сегодняшний день нет симптомов Covid 19. В соответствии с действующими санитарными правилами, самоизоляция президента может завершиться уже через семь дней", - говорится в сообщении.

Как ожидается, в ближайшее время Макрон, болезнь которого протекала с осложнениями, сможет вернуться к исполнению своих обязанностей в обычном режиме.

О коронавирусе у президента Франции стало известно 17 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb