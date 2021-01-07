Маск стал самым богатым человеком в мире, - Bloomberg

7 января, 2021, 18:59

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира

Об этом сообщает Bloomberg.

Благодаря подорожанию акций Tesla состояние Маска выросли до $188,5 млрд. Благодаря этому он обошел Джеффа Безоса, который был самым богатым человеком мира с октября 2017 года.

Как отмечает издание, за последний год состояние Маска выросло на $150 млрд, прежде всего благодаря стремительному удорожанию акций производителя электрокаров Tesla - на 743%

В то же время Безос потерял часть своих акций Amazon после развода. А еще он в рамках благотворительности подарил акции на сумму около $680 млн.