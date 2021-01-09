Сегодня христиане восточного обряда чествуют первомученика Степана

9 января, 2021, 10:01

По Юлианскому календарю, память первомученика Степана чтят на третий день после Рождества - 9 января

Восточная Церковь, прославляя святого Степана в своих богослужениях, дает ему тройной титул, называя его апостолом, первомучеником и архидиаконом. Святой Степан принадлежал к 70 апостолам, память которых чтят 17 января, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу .

В Деяниях апостолов (Дии.6, 8-7, 5. 47-60) о нем сказано, что он был "человек, полный веры и Святого Духа ... полный благодати и силы, творил чудеса и большие знаки в народе" ( 6, 5 и 8). Святой Иоанн Златоуст ставит святого Степана между апостолов: "Скажи мне, чего не доставало ему, чтобы он сравнялся с апостолами, не творил ли и он знаков? Не показал ли и он большой отваги?" (Беседа 15 на Ди. Ап.).

Святой Степан - не только ревностный апостол, но и первый из мучеников. Обжалован перед Синедрионом фальшивыми свидетелями, он мужественно признает христианскую веру. Из-за этого его выводят за город и забрасывают камнями. Это произошло 34 или 35 года после рождения Христа. Как Христос, так и он перед смертью молится за своих врагов. В его мученичестве принимает участие юноша Савл, позже - апостол Павел. Святой Августин приписывает обращение Савла крови святого Степана: "Если бы Степан не молился, то Церковь не имела бы Павла". Святой Степан первый после Христова вознесения отдал жизнь за Христа. Поэтому он почетный титул первого мученика.

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Святой архидиакон Степан погиб мученической смертью в возрасте 30 лет. После побития камнями враги оставили его тело на добычу диким зверям. Об этом вспоминает св.Ероним. Только на следующую ночь Гамалиил, известный учитель иудейского закона, который защищал апостолов в Синедрионе (Дии.5,34-39), а позже сам с сыном Авивом уверовал во Христа и проповедовал о Нем, послал надежных людей, чтобы они тайно взяли мощи святого Стефана и перенесли его в деревню Кафоргамалу, недалеко от Иерусалима. Там Гамалиил похоронил тело первомученика.

В 415 году тело святого Степана нашли и перевезли в Иерусалим, перезахоронив в храме на Сионе. Впоследствии жена византийского императора Феодосия, Евдокия, посещая Иерусалим, построила величавый храм в честь св.Степана. Он был возведен на том месте, где архидиакон потерпел мученическую смерть.

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