Оккупанты признали, что заселили в Крым сотни тысяч граждан РФ

9 января, 2021, 10:20

По данным оккупационного сайта "Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю" на конец 2020 года, "межрегиональное миграционное движение" тех, кто прибыл в Крым, составило 33 137 человек

Из них 20 763 граждан России попали в захваченную россиянами украинскую Автономную Республику Крым за период январь-ноябрь 2020 года и 12 374 в город Севастополь период январь-октябрь 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крымскую правозащитную группу .

Всего за почти семилетний период оккупации количество прибывших в Крым в рамках "межрегионального движения населения" составило 205 559 человек: 117 114 - в АР Крым и 88 445 - в Севастополь.

В свою очередь, мониторинговая группа редакции портала BlackSeaNews и "Института Черноморских стратегических исследований" настаивают на цифре в 800 тыс. переселенных.

"Де факто население оккупированного Крыма и Севастополя возросло минимум на 800 тыс. и превысило 3 млн", - говорилось в детальном аналитическом докладе названных организаций, обнародованном в конце лета 2012 года.

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Эти исследователи считают соответствующую политику РФ на полуострове примером применения "миграционного оружия".

Следует отметить, что перенаселение неизбежно приводит к усиленной нагрузке на крымскую инфраструктуру, в частности, систему водоснабжения.

При этом значительная часть переселенцев из материковой части России связана с силовыми органами.

Многим из них дают "подъемные" в размере $ 30 тыс. на приобретение однокомнатной квартиры или частного домика.

Напомним, в Раде зарегистрировали инициативу о запрете подачи воды в Крым до конца оккупации.

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