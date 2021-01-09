Оккупанты признали, что заселили в Крым сотни тысяч граждан РФ
Из них 20 763 граждан России попали в захваченную россиянами украинскую Автономную Республику Крым за период январь-ноябрь 2020 года и 12 374 в город Севастополь период январь-октябрь 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крымскую правозащитную группу .
Всего за почти семилетний период оккупации количество прибывших в Крым в рамках "межрегионального движения населения" составило 205 559 человек: 117 114 - в АР Крым и 88 445 - в Севастополь.
В свою очередь, мониторинговая группа редакции портала BlackSeaNews и "Института Черноморских стратегических исследований" настаивают на цифре в 800 тыс. переселенных.
"Де факто население оккупированного Крыма и Севастополя возросло минимум на 800 тыс. и превысило 3 млн", - говорилось в детальном аналитическом докладе названных организаций, обнародованном в конце лета 2012 года.
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Эти исследователи считают соответствующую политику РФ на полуострове примером применения "миграционного оружия".
Следует отметить, что перенаселение неизбежно приводит к усиленной нагрузке на крымскую инфраструктуру, в частности, систему водоснабжения.
При этом значительная часть переселенцев из материковой части России связана с силовыми органами.
Многим из них дают "подъемные" в размере $ 30 тыс. на приобретение однокомнатной квартиры или частного домика.
- Напомним, в Раде зарегистрировали инициативу о запрете подачи воды в Крым до конца оккупации.
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