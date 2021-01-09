Королева Елизавета II вакцинировалась от коронавируса

9 января, 2021, 18:53

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп вакцинировались от коронавируса

Об этом сообщает The Guardian.

94-летняя Елизавета II и 99-летний Филипп сделали прививки 9 января.

"Королева и герцог Эдинбургский были привиты сегодня вакциной от коронавируса", - сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Представитель королевской семьи не уточнил, какую именно вакцину получили королева и ее муж.

Елизавета II и принц Филипп должны были получить вакцину без каких-либо привилегий и в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет.

Вакцинация в Великобритании началась в конце декабря 2020 года.

Напомним, 9 января премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что система здравоохранения страны столкнулась с беспрецедентной за все время коронавирусной пандемии нагрузкой на больницы.

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