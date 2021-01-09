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Espreso.tvМирБайден отреагировал на отказ Трампа присутствовать на инаугурации

Байден отреагировал на отказ Трампа присутствовать на инаугурации


фото: Reuters
Новоизбранный президент США Джо Байден выразил удовлетворение по поводу того, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп отказался присутствовать на его инаугурации

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Байдена, это хорошо, что Трамп не будет присутствовать на церемонии инаугурации.

"Хорошо, что он не придет. Он превзошел мое наихудшее мнение о нем. Он позор для страны, опозорил нас на весь свет. Недостоин, недостоин занимать эту должность", - сказал Байден.

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