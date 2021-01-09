Байден отреагировал на отказ Трампа присутствовать на инаугурации

9 января, 2021, 15:55

Новоизбранный президент США Джо Байден выразил удовлетворение по поводу того, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп отказался присутствовать на его инаугурации

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Байдена, это хорошо, что Трамп не будет присутствовать на церемонии инаугурации.

"Хорошо, что он не придет. Он превзошел мое наихудшее мнение о нем. Он позор для страны, опозорил нас на весь свет. Недостоин, недостоин занимать эту должность", - сказал Байден.

Напомним, 8 января президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается присутствовать на инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

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