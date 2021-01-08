Венгрия продлит карантин и комендантский час до февраля

8 января, 2021, 16:31

Власть Венгрии продлит карантин и комендантский час в стране до 1 февраля

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Reuters.

Венгерские власти планируют продлить карантин и комендантский час в стране до 1 февраля, чтобы предотвратить новые заражения COVID-19.

"Существующие ограничения будут продлены до 1 февраля", - отметил он.

Орбан добавил, что в средней школе будет продолжаться дистанционное образование в отличие от учеников начальной школы, которые на этой неделе возобновили обычное обучение.

Напомним, в ноябре 2020 года правительство Венгрии усилило карантин в стране, вводя ночной комендантский час.

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