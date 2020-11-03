В Венгрии вводят комендантский час из-за коронавируса

3 ноября, 2020, 22:44

Правительство Венгрии усиливает карантин в стране, вводя ночной комендантский час

Об этом сообщает Reuters.

Вводится ночной комендантский час.

Начиная с полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения.

При этом школы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны. Так же футбольные матчи будут проводиться со зрителями.

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Пытаясь минимизировать дальнейший вред пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения жестких мер изоляции.

Кроме того, в Венгрии за нарушение масочного режима ожидаются серьезные штрафы.

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